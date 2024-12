Il Marsala torna nel suo Municipale e vince contro SS Ciro e Giorgio Marineo

Il Marsala 1912 torna a giocare allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” dopo i lavori al manto erboso. Lo fa contro Oratorio SS Ciro e Giorgio Marineo per la 12ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A. A vincere sono gli azzurri grazie a un rigore trasformato da Mangiaracina al 28′ del secondo tempo. Un match condotto dal primo all’ultimo minuto che avrebbe potuto anche registrare un risultato più ampio ci fa conquistare tre importanti punti classifica. Nonostante la giornata fredda e di leggera pioggia, in 400 sono accorsi negli spalti per tifare la squadra.