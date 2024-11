Al Teatro Rivoli di Mazara riparte “Arte Musica Kultura”, si inizia con Pannofino

Ripartirà oggi, mercoledì 27 novembre alle ore 21, la rassegna Arte Musica Kultura, ormai appuntamento fisso del CineTeatro Rivoli di Mazara del Vallo. Il primo dei sette appuntamenti della rassegna, la cui Direzione artistica è affidata per il terzo anno consecutivo a Piero Indelicato, sarà Chi è io?, in cui il ruolo di protagonista è affidato a Francesco Pannofino. A spiegarci il filo conduttore dell’intera rassegna è lo stesso Piero Indelicato: “C’è un filone di base comico. Ci sono testi abbastanza esilaranti, tranne il primo che è un po’ più impegnativo. Il resto sono opere molto divertenti”. “Quest’anno – prosegue Indelicato – è stato scelto un programma anche sentendo quelli che erano gli umori in giro della gente che voleva qualcosa di più divertente. L’anno scorso ci sono state rappresentazioni un po’ più impegnative, ma comunque delle opere interessanti. Il target per Mazara richiede una serata più scorrevole, divertente, una serata più frivola. Quest’anno dunque spazio a tanta commedia”.

Il programma della rassegna prevede sette appuntamenti, uno ogni mese, da fine novembre a metà maggio. “C’è Guarneri che fa un cavallo di battaglia (‘Il Paraninfo’, 16 febbraio 2025), forse è la sua opera più divertente. Il testo è scritto dal nostro corregionale Luigi Capuana e qui si ride veramente tanto. Stiamo parlando di qualcosa di molto esilarante, così come lo è I Promessi Sposi, la mia rivisitazione in chiave umoristica (11 aprile, ndr), abbellita con musica e balletti, dunque una sorta di musical, una trasposizione in chiave comica. Ne ‘Il ratto delle Sabine’ (14 maggio) c’è un Pattavina particolarmente brillante, poi Maurizio Casagrande (‘Il viaggio del papà’, 30 gennaio) non ha bisogno di presentazioni, mentre Antonello Costa porta questo spettacolo, ‘Il principe del varietà’ (12 dicembre) che sta spopolando e riempie ogni sera i teatri di Roma. Si ride tanto, c’è tanta commedia, tante serate distensive per avere addosso un umore positivo”.

Si partirà però con “Chi è io?”, una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti. Il ruolo del protagonista è affidato a Francesco Pannofino, attore di grande fama per il teatro, il cinema e la televisione, nonché doppiatore dall’inconfondibile, riconoscibilissimo timbro vocale. Accanto a lui completano il cast Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino. “Quello che va a inaugurare la rassegna – spiega ancora Indelicato – è uno spettacolo leggermente più impegnativo, ma fa parte sempre di un filone umoristico, che ci mette davanti anche a dei momenti di riflessione”. Per Piero Indelicato sarà il terzo anno alla Direzione artistica della rassegna: “Quest’anno sono molto più soddisfatto degli altri anni perché la campagna abbonamenti ha funzionato meglio e abbiamo molti più abbonati rispetto allo scorso anno. Probabilmente la scelta del cartellone ci ha premiati in questo senso. Siamo pressappoco a 300 abbonati ed è un buon successo. L’anno scorso abbiamo chiuso tra i 210 e i 220. Inoltre il Comune ha partecipato alla scelta del cartellone, acquistando 130 abbonamenti e quindi siamo sulla soglia delle 450 presenze”. Numeri niente male per un teatro che ha una capienza di 550 posti. I prezzi degli abbonamenti variano tra i 160 euro per il primo settore (già sold out), i 130 del secondo settore e i 100 euro per la Galleria. “Siamo quasi sold out per tutte le serate – conclude Indelicato –, quest’anno ci riteniamo particolarmente soddisfatti”.