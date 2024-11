Violenza di gruppo a Trapani, tra gli accusati anche il campione di pesi Antonino Pizzolato

Nel luglio 2022, una turista finlandese di 27 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo mentre si trovava in vacanza con delle amiche. L’episodio sarebbe avvenuto in una discoteca, dopo che il gruppo di ragazze aveva incontrato alcuni uomini in un ristorante del centro storico. Verso mezzanotte, dopo aver consumato dei cocktail, le due amiche della vittima tornarono nel B&B, mentre lei decise di seguire uno degli uomini in un residence. È in questa circostanza che si sarebbe verificato lo stupro. La turista ha sporto denuncia il mattino seguente.

A distanza di due anni, la giovane ha ripercorso i fatti davanti al Tribunale di Trapani, raccontando che il rapporto sarebbe avvenuto contro la sua volontà e che gli uomini si sarebbero fermati solo quando, in lacrime, lei avrebbe chiesto di essere riaccompagnata nella sua stanza. Gli imputati respingono le accuse e sostengono una diversa versione dei fatti. L’accusa formale è di violenza sessuale di gruppo aggravata. Tra gli accusati figura Antonino Pizzolato, 28 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024 nel sollevamento pesi, atleta delle Fiamme Oro e originario di Castelvetrano, attualmente residente a Ladispoli. Sono sotto processo anche Davide Lupo, 31 anni e Stefano Mongiovì 30 anni, entrambi di Ribera (Agrigento), Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento).