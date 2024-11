Incidente sul lavoro a Paceco, perde la vita il sindacalista Maurizio Scuderi

Un incidente sul lavoro ha causato il decesso del sindacalista trapanese Maurizio Scuderi. L’episodio è avvenuto sabato, nelle campagne di Paceco. Maurizio Scuderi era un forestale, aveva 55 anni ed era sposato, con due figli. Mentre stava lavorando su un appezzamento di terreno di sua proprietà, il trattore su cui si trovava si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato. Quando sono arrivati i soccorsi, per Maurizio Scuderi ormai non c’era più niente da fare. Assai conosciuto per il suo impegno sindacale con la Flai Cgil Trapani, era un punto di riferimento per i colleghi.

“Era una persona assai disponibile – dice il segretario della Flai del capoluogo, Giovanni Di Dia – Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori. Una bella persona”.