“Lavoro è indipendenza: Libere da ogni violenza”, iniziativa della Cgil a Trapani

“Lavoro è Indipendenza: Libere da ogni violenza”, è il tema dell’iniziativa che la Cgil di Trapani, insieme alla Commissione Pari opportunità del Comune di Erice, terrà lunedì, con inizio alle 9,30, al Centro polivalente “Peppino Impastato”, in via Ignazio Poma a Casa Santa Erice. All’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, parteciperanno gli studenti di alcune classi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico “Fardella Ximenes”, dell’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” e dell’ Istituto d’Istruzione superiore statale “Rosina Salvo”.

Ad aprire uno spazio di riflessione con i giovani sull’importanza del lavoro e dell’indipendenza economica delle donne, quale condizione indispensabile per l’affermazione personale e per la libertà individuale, saranno, coordinati dalla giornalista Claudia Marchetti, la responsabile delle Politiche di genere della Cgil di Trapani Daniela Milana, la presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Erice Aurora Genovese, la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, la presidente del Telefono Rosa di Bronte Antonella Caltabiano, la responsabile delle Politiche di genere della Cgil Sicilia Elvira Morana, la Funzionaria direttiva del Servizio XV CPI di Trapani Tiziana Fodale, l’istruttore direttivo del Servizio XV CPI di Trapani Giuseppa Noemi Galati. Le conclusioni saranno affidate alla segretaria confederale della Cgil Sicilia Gabriella Messina.