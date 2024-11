Frana ad Alcamo Marina nel 2009, possono rientrare in casa le 5 famiglie evacuate

Sono state emanate le ordinanze sindacali che permettono di poter riprendere possesso degli immobili alle 5 famiglie a cui, dal 2009, a seguito di un evento franoso ripetutosi nel tempo, era stato inibito l’accesso alle proprie case ad Alcamo Marina. Un fenomeno franoso, nella notte tra il 31/1/2009 e l’1/2/2009 interessava in località Alcamo Marina C. da Giovenco, il versante compreso e delimitato a Nord dal tracciato della ex SS187, poi “Via del Mare” oggi “Via Carabinieri S. Apuzzo e C. Falcetta”, a Est dalla “Via degli Ibiscus”, ad Ovest dalla “Via delle Bouganville” e a Sud per un tratto dalla “Via dei Mughetti”; a seguire, ulteriori fasi del medesimo fenomeno franoso, ma con effetti sensibilmente ridotti si sono verificati nel novembre 2018 e a marzo 2021.

Quindi, le famiglie proprietarie degli immobili situati nella zona su richiamata, già dal 2009, sono state obbligate, a causa del rischio geomorfologico, a lasciare le proprie case ed i terreni circostanti, fino a conclusione delle operazioni di accertamento e messa in sicurezza del costone da cui si è prodotta la frana. “Dopo anni di attenta analisi della situazione venutasi a creare dal 2009 – dichiara il sindaco Domenico Surdi – sono stati portati a termine gli interventi per mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e aumentare il livello di tutela dell’incolumità degli occupanti, nonché quelli utili a rimuovere le criticità secondarie post-evento – pertanto continua e conclude il Sindaco – ora possiamo permettere che le famiglie riprendano pieno possesso delle proprie case. Adesso, infatti, l’area interessata dall’evento franoso presenta le condizioni geomorfologiche riconducibili alla situazione prima della frana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, nel tempo, a raggiungere questo importante obiettivo”.