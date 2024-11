Il Marsala 1912 vince contro la Folgore. Ignoti danneggiano l’auto della presidente Barraco

Alla 10ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A, il Marsala 1912 torna a giocare sul campo neutrale del “Nino Vaccara” di Mazara visto che procedono i lavori sul manto erboso del Municipale “Nino Lombardo Angotta”. In questo derby contro la Folgore di Castelvetrano, gli azzurri, nonostante i guizzi nel primo tempo degli ospiti, riescono a racimolare tre punti grazie alla rete al 45′ del secondo tempo del giovane Martorana, protagonista di un bel tiro, intercettando un cross in area, con il pallone che finisce in rete. La gara termina 1 a 0 e la vittoria è importantissima per il Marsala che si piazza a metà classifica a 12 punti a +1 da tre squadre (San Vito, Parmonval e Supergiovane) e a -2 dal Castellammare.

Al termine della partita il Presidente azzurro Giovanni Sardone ha inviato piena solidarietà alla Presidente della Folgore Calcio Avv. Margherita Barraco per un vile atto commesso nelle vicinanze dello Stadio: “I danni subiti dalla sua vettura sono un grave gesto distante anni luce dal nostro modo di vedere e gestire lo Sport. Condanniamo senza se e senza ma questi accadimenti”.