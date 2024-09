Sopralluogo allo Stadio di Marsala, a breve nuovo manto erboso (ma salterà qualche gara interna)

E’ stato effettuato un sopralluogo allo Stadio Municipale di Marsala, questa mattina da parte dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello, con delega all’impiantistica sportiva, hanno monitorato i lavori attualmente in corso, ovvero quelli che riguardano la pulizia dell’impianto e dell’area circostante esterna, in vista dell’avvio del prossimo Campionato di Calcio d’Eccellenza e della gara di domenica 8 settembre che vedrà il Marsala Calcio ospitare il San Vito per la gara di ritorno di Coppa.

“Un lavoro fatto bene – afferma l’assessore Bilardello – propedeutico al rifacimento del manto erboso che avrà inizio la prossima settimana. Il tutto in assoluta coerenza con l’impegno assunto da questa Amministrazione che ha reperito le risorse e che vuole ridare alla città uno Stadio efficiente e funzionale”. Alla stessa ditta specializzata è stato anche affidato l’incarico di ripristinare l’impianto di irrigazione, provvedere all’eventuale risemina e alla straordinaria manutenzione. Dal Comune fanno sapere che dalla prossima settimana si penserà al manto erboso che si trova ancora in pessime condizioni. Come qualche mese fa disse lo stesso Bilardello, quando si procederà alla semina, non si potrà usufruire il campo e quindi è molto probabile che il Marsala non possa giocare diverse gare interne al “Nino Lombardo Angotta”.