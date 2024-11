Maltempo, cancellati i treni nel trapanese per consentire un verifica dei binari

L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità rende noto che, a causa dell’allerta meteo rossa nella Sicilia orientale e di quella arancione nella Sicilia occidentale diramate dalla Protezione civile e delle ordinanze di molti sindaci, la programmazione ferroviaria di oggi in Sicilia sarà interessata da cancellazioni, rimodulazioni o limitazioni di percorso.

Nello specifico, resteranno chiuse le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel Trapanese, cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea. Sulla tratta Messina-Catania sono previste cancellazioni lungo la Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

«Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell’assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe che si preannunciano per la giornata di oggi».