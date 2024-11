Non smetterà di piovere, probabilmente a tratti come ha fatto in questi giorni, in Sicilia. Il bollettino metereologico diffuso dalla Protezione Civile regionale prevede un’isola con allerta gialla, ovvero piogge e temporali. Solo in Provincia di Catania è allerta arancione, comprensibile viste le esondazioni di un torrente in zona Acireale. Prestare attenzione quindi alle zone più a rischio di allagamenti e a quelle vicine a fiumi e torrenti.