Prime piogge a Marsala e prime… voragini. Avevamo posto l’attenzione su una fenditura che si era creata in corso Calatafimi, un intervento lungo mesi, dove questo ‘buco’ intralcia il traffico in una delle arterie più trafficate della Città, perchè la strada conduce in via Mazara ed è snodo per la via Dante Alighieri. Vicino quella fessura sono iniziati proprio oggi dei lavori nel marciapiede e si è creata una voragine vicino al fosso già presente a causa delle piogge che prima o poi dovevano arrivare e meno male vista la forte siccità che sta piegando la Sicilia. Il traffico veicolare è regolato al momento dai Vigili urbani che fanno deviare i mezzi.

Al momento anche la via Vecchia Mazara, come ad ogni pioggia, è transennata e chiusa al traffico.