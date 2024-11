Crisi agricoltura, tutte le richieste di quattro sindaci trapanesi alla Regione

I sindaci della Provincia di Trapani, insieme ai rappresentanti del comparto vitivinicolo siciliano, esprimono la loro profonda preoccupazione per la crisi senza precedenti che sta colpendo il settore vitivinicolo della nostra regione. Questo comparto strategico, vitale per l’economia locale, è attualmente minacciato da una combinazione di fattori, tra cui la crisi economica globale, eventi climatici avversi come la peronospora nel 2023 e la siccità nel 2024, che hanno portato a un drastico calo della produzione. “In recenti incontri con parlamentari e organizzazioni di categoria, abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che il governo regionale prevede di presentare un maxi emendamento al Ddl 809, destinato a fornire un sostegno concreto al comparto. È fondamentale garantire un primo ristoro per agricoltori e cantine sociali, e ci aspettiamo uno stanziamento di almeno 30 milioni di euro nei prossimi due anni, pari a quello promesso per la vendemmia dello scorso anno”, scrivono i sindaci di Marsala, Petrosino, Mazara e Partanna in un incontro presso il Seminario Vescovile della Diocesi di Mazara, alla presenza del Vescovo Angelo Giurdanella.

Questa la richiesta di un intervento urgente su cinque direttrici principali:



-Sostegno immediato ai viticoltori: È cruciale un intervento economico per le aziende agricole, che stanno affrontando perdite significative.

– Risorse per le cantine sociali: Servono fondi straordinari per sostenere le cantine sociali, che hanno visto un calo del conferimento delle uve del 60%, minacciando la sostenibilità della filiera.

– Politiche di sviluppo e rilancio: È necessario investire in modernizzazione e internazionalizzazione per permettere al vino siciliano di competere sui mercati globali.

– Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari: E’necessario l’insediamento dell’Osservatorio per vigilare sul rispetto degli accordi di filiera, individuare prassi commerciali scorrette e l’illegalità dei sistemi di transazione delle produzioni agricole.

– Gestione della crisi idrica: Chiediamo la nomina di un commissario per la diga della Trinità, per garantire sicurezza idrica e sostenibilità per le attività agricole.



“Confidiamo nella volontà collaborativa del Governo Regionale e dell’Assemblea Regionale Siciliana per un intervento immediato e incisivo”, affermano i sindaci della Provincia di Trapani sentiti gli Stakeholder del comparto vitivinicolo siciliano, a seguito della riunione tenutasi il 31 ottobre scorso.