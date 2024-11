Crisi agricoltura, il Vescovo di Mazara parla al comparto e ai sindaci: “Agire con strumenti adeguati e unitari”

“Vi è l’estrema necessità di agire con lungimiranza, con strumenti adeguati, programmando le iniziative, in maniera unitaria e senza individualismi, per far fronte a una vera e propria emergenza sociale. Serve, pertanto, un serio dibattito costruttivo fra le parti”. Lo ha detto il Vescovo Angelo Giurdanella nell’incontro per la crisi del settore vitivinicolo che si è tenuto presso l’aula magna del Seminario vescovile di Mazara del Vallo. L’incontro è stato voluto e organizzato dai sindaci di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Partanna, rispettivamente Massimo Grillo, Salvatore Quinci, Giacomo Anastasi e Francesco Li Vigni.

Il Vescovo ha parlato, come aveva già fatto un anno fa in contrada Strasatti in un’iniziativa de I Guardiani del Territorio, agli agricoltori, agli imprenditori e agli amministratori delle cantine vitivinicole del vasto territorio, notando però l’assenza della deputazione regionale del trapanese. La crisi che sta investendo il settore vitivinicolo è dovuta a problemi strutturali, alti costi, aggravata dalla crisi climatica che ha provocato una diminuzione della produzione del 50% rispetto agli anni precedenti. Dall’assemblea, in maniera unanime, si è sollevato l’appello al Governo regionale affinchè metta a disposizione fondi già disponibili e straordinari. Ma è stata chiesta anche l’attivazione di misure straordinarie per l’irrigazione e la gestione idrica a causa della siccità.