Eventi in Provincia, Marsala segreta apre le porte, incontro sulla crisi agricola a Mazara￼

Nuovi eventi in Provincia di Trapani nei prossimi giorni. Un incontro allargato a tutti i sindaci e presidenti dei consigli comunali dei comuni della Provincia nonché ai parlamentari del territorio, alle associazioni di categoria ed ai rappresentanti delle Cantine Sociali è stato indetto per giovedì 31 ottobre alle ore 19 presso il Seminario Vescovile di Mazara del Vallo con il Vescovo Giurdanella cha ha assicurato la sua partecipazione. Saranno presenti i sindaci di Mazara (Quinci), Marsala (Grillo) e Petrosino (Anastasi) che chiamano a raccolta i primi cittadini trapanesi ed i parlamentari del territorio provinciale per fronteggiare in maniera unitaria con proposte condivise le conseguenze che la grave crisi climatica sta provocando sull’agricoltura dei territori della nostra Provincia e in particolare sul settore vitivinicolo. A San Vito Lo Capo il 3 novembre si terrà la Festa di fine Estate in Piazza Santuario dalle 20.30 con cibo, musica e balli.

Nel cuore del centro storico di Alcamo, all’interno dell’ex chiesa di San Giacomo De Spada, si trova un luogo unico che celebra la musica come linguaggio universale, per l’appunto il “Museo degli Strumenti Musicali Multietnici”. È stato istituito nel 2014 grazie all’iniziativa del Maestro Fausto Cannone che ha voluto donare la sua preziosa collezione di strumenti musicali alla sua città natale con l’obiettivo di promuovere la diversità culturale e rendere accessibile a tutti il patrimonio musicale mondiale.

Da sabato 26 ottobre, tre importanti siti storici e archeologici della Città di Marsala saranno accessibili al pubblico ogni weekend, con visite guidate a cura degli esperti di ArcheOfficina. Questi i siti: Chiesa di Santa Maria della Grotta, in zona Stadio, biglietto: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26); Latomia dei Niccolini, nel giardino del convento dei Padri Agostiniani di Piazza Sant’Agostino, biglietto: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26); Ipogeo di Crispia Salvia, camera funeraria del II-III secolo d.C. in via Massimo , biglietto: €4 / €2,50 (under 18 e studenti under 26). C’è anche un biglietto unicoper visitare tutti e tre i siti a €10 (intero) / €6 (under 18 e studenti under 26). Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Visite guidate ogni ora. Al Teatro Sollima di Marsala in scena la “Stagione Popolare 2024” che il 4 novembre vedrà in scena Gino Astorina e Eduardo Saitta in “Doc”. Biglietto 5 euro.