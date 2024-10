Schifani e il piano antincendio con flotta elicotteristica, stesso appalto da 6 anni

“Ci siamo dotati di un forte piano antincendio, potenziando la flotta elicotteristica e istituendo una control room; in passato il tema della siccità non si è mai posto e questo ha portato i governi precedenti a essere un tantino distratti, oggi ci troviamo dighe distrutte o reti idriche obsolete”. Lo afferma il governatore regionale della Sicilia Renato Schifani durante la convention del partito all’Hotel Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia.

“Ci siamo organizzati nell’emergenza per la ricerca di nuovi pozzi – continua Schifani, –. Dobbiamo ragionare in prospettiva, con scelte forti e impegnative: non possiamo fare solo interventi di manutenzione, ma servono grandi dissalazioni. Il governo Meloni ci aiuta perchè vede che lavoriamo: abbiamo ereditato una situazione di forte handicap con i tanti Comuni in dissesto lasciati dal governo Crocetta. A metà novembre adotterò il piano rifiuti, che mi consentirà l’individuazione dei due termovalorizzatori a Palermo e Catania: inoltre abbiamo fatto ripartire strutture, come il polo pediatrico di Palermo, che erano ferme da sette anni. Se entro un anno non vedo miglioramenti sulle liste d’attesa i direttori generali della sanità vanno a casa. La bellezza del nostro partito è vedere un candidato alle europee che arriva primo nelle preferenze rinunciare al seggio in favore di una figura come Caterina Chinnici: sono fiero di Forza Italia e della sua storia, la nostra forza è aver creato una squadra basata su affetto e rispetto”.

C’è da dire che negli uffici della Centrale unica di committenza è arrivata una sola busta per l’appalto indetto dal Comando del corpo forestale, ovvero dalle società E+S Air ed Helixcom, le stesse che dal 2018 si sono sempre aggiudicate la gara in solitaria.