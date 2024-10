Ognissanti, tutte le celebrazioni e i servizi nei cimiteri comunali trapanesi

In Provincia di Trapani si celebrano i Defunti e si avviano i servizi all’interno dei cimiteri urbani. Cimitero comunale aperto mattina e pomeriggio a Castellammare del Golfo mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 mentre nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, l’1 e il 2 novembre, con orario continuato dalle ore 7 alle 17. Precisamente il camposanto sarà aperto il 29, 30 e 31 ottobre ogni mattina dalle ore 8 alle 13, ma è prevista anche l’apertura pomeridiana, dalle ore 14.30 alle 17. La pulizia privata di loculi e cappelle sarà possibile fino al 29 ottobre. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, ha previsto l’apertura del cimitero in più giornate, mattina e pomeriggio, così da invogliare a non concentrare gli accessi nelle giornate dell’1 e 2 novembre quando, comunque, il cimitero sarà aperto dalle 7 alle 17. Sarà possibile scegliere giorni alternativi per far visita ai defunti ogni mattina fino al 3 novembre, poiché il camposanto sarà sempre aperto dalle 8 alle 13 ma anche nei pomeriggi del 29, 30 e 31 ottobre, nonché il 3 novembre dalle ore 8 alle 13. Inoltre dal 29 ottobre e fino al 3 novembre le imprese devono sospendere ogni tipo di attività edilizia, come indicato dall’assessorato comunale ai lavori pubblici guidato da Giovanni D’Aguanno.

A San Vito Lo Capo il Cimitero rimarrà Chiuso nelle giornate del 30 e del 31 Ottobre e che tutti i lavori edili e di marmista possono essere eseguiti entro e non oltre il 29 Ottobre 2024.Si avvisa inoltre che, al fine di consentire all’utenza la pulizia delle cappelle gentilizie e dei sarcofagi, nelle giornate feriali a partire dal 22 e fino al 29 Ottobre, escluso il Mercoledì, il Cimitero rimarrà aperto con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:00.Si informa altresì che nelle giornate 1 e 2 Novembre 2024 il Cimitero rimarrà aperto con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

A Trapani, per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e per evitare assembramenti, limitatamente alla giornata di venerdì 1° Novembre e sabato 2 Novembre 2024 gli orari di apertura e chiusura del Cimitero Comunale subiranno una variazione: il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico in maniera continuativa dalle ore 08,00 fino alle ore 17,00; altresì, limitatamente alle giornate di venerdì 1 e sabato 2 Novembre 2024 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 sarà assicurato, ad opera di volontari, un servizio di utilizzo sedie a rotelle per assistenza a persone disabili o che hanno difficoltà a deambulare.

A Erice con avviso pubblico a firma del responsabile del 5° settore, arch. Andrea Denaro, è stata disposta la chiusura del cimitero comunale nelle giornate di martedì 15 ottobre, mercoledì 16 ottobre, martedì 12 novembre, mercoledì 13 novembre e giovedì 14 novembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La chiusura è stata disposta per consentire le operazioni di esumazione ordinaria. Qui per le altre informazioni: https://erice-api.municipiumapp.it/s3/2649/allegati/avviso-chiusura-cimitero-2024.pdf

A Marsala tutte le informazioni utili QUI.