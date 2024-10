Ognissanti, tutti gli orari di vista al Cimitero urbano di Marsala

Mercoledì 1 e Giovedì 2 novembre – rispettivamente, ricorrenza di Ognissanti e Commemorazione Defunti – il cimitero urbano di Marsala osserverà un orario di accesso più ampio per consentire la visita ai propri cari estinti. Lo dispone l’ordinanza del sindaco Massimo Grillo con la quale viene altresì disciplinato l’ingresso nelle giornate immediatamente precedenti la festività dell’1 novembre, compatibilmente con gli ulteriori interventi di pulizia straordinaria delle aree cimiteriali.

Queste le giornate interessate:

– Mercoledì 30 ottobre, cimitero chiuso per pulizia

– Giovedì 31 ottobre, apertura ore 8:00 / 13:00

– Venerdì 1 e Sabato 2 novembre, apertura ore 7:00 / 17:30

– Domenica 3 novembre, apertura ore 8:00 / 13:00

Con lo stesso provvedimento sindacale, si dispone che il settore comunale competente prenderà accordi con le Associazioni di Volontariato per effettuare l’assistenza ai portatori di handicap, nonché attività di primo soccorso anche con l’ausilio di un’ambulanza che sosterà in piazza Ugo Foscolo. Nella giornate dell’1-2 novembre, al fine di mantenere il decoro del Cimitero, sarà altresì assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in maniera continuativa e senza interruzioni. Inoltre, dal 30 ottobre al 2 novembre sono sospese tutte le attività di tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione, nonché manutenzioni varie. Infine, il provvedimento del sindaco Grillo precisa che nelle giornate di chiusura del 30/31 sono vietati l’ingresso al pubblico ed il seppellimento delle salme.

Tenuto conto della copiosa affluenza dei visitatori, al fine di non ostacolare il libero transito pedonale è vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante; mentre l’accensione dei ceri e di altri corpi illuminanti potrà essere effettuata osservando le opportune cautele. Nella giornata del 2 novembre verrà celebrata la Santa Messa in memoria dei Defunti nell’area del Monumento dedicato alle Vittime del disastro aereo di Ustica (ore 10:30).