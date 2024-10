Marsala: lavori in Piazza Mameli, Rodriquez propone il doppio senso in un tratto di via dei Mille

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling di una delle piazze principali della Città di Marsala ovvero Piazza Mameli, la cosiddetta ‘Porta Mare’, un progetto che mira a rinnovare uno dei punti nevralgici della città. Tuttavia, la chiusura al transito veicolare della piazza e di Via Vespri, prevista per la durata dei lavori, sta già creando difficoltà per i cittadini e i commercianti della zona. La chiusura, che ha coinvolto una delle principali arterie del centro cittadino, ha sollevato preoccupazioni tra gli esercenti, in particolare quelli che operano in via Sibilla. Questi ultimi si sono incontrati lo scorso 25 settembre presso la Sala Giunta del Comune di Marsala per manifestare il loro disagio, sottolineando la necessità di una riorganizzazione della viabilità che permetta un accesso più agevole alla via. La zona interessata dai lavori, infatti, si trova in un’area strategica che collega la Piazza del Popolo a via Sibilla, e la mancanza di alternative per il transito veicolare sta creando non pochi problemi.

Come fa sapere il consigliere comunale Mario Rodriquez in un’interrogazione, al momento, non è stata ancora adottata una soluzione efficace per deviare il traffico in maniera ottimale, e questo ha portato a un incremento di disagi per i veicoli che provengono da Piazza del Popolo e che trovano difficoltà nel raggiungere via Sibilla: “I commercianti hanno sottolineato come una gestione più attenta e tempestiva della viabilità possa evitare ulteriori ricadute negative sull’afflusso di clienti, già rallentato dalle chiusure – afferma l’esponente di opposizione -. Il Comune, pur consapevole delle problematiche sollevate, non ha ancora annunciato piani specifici per la riorganizzazione del traffico nella zona, ma la situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane“. A tal fine Rodriquez chiede che “… per agevolare il traffico veicolare nel collegamento della Piazza del Popolo con via Sibilla, venga messa al vaglio degli organi competenti la possibilità di istituire il doppio senso di marcia nel tratto iniziale della via Dei Mille, ossia nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Buscemi e Piazza Mameli“.