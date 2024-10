Marsala: non ce l’ha fatta Fausto Teri, venne investito in moto in zona Porto

La famiglia ha cercato fino all'ultimo giustizia e verità per l'incidente che il 7 settembre scorso ha coinvolto il marsalese Fausto Teri, 48 anni, investito in moto all'altezza del Porto di Marsala. Dopo un mese di coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Conosciuto nel mondo della musica – suonava la batteria – Teri si è scontrato a bordo della sua moto con una vettura, una Jeep, che è scappata, mentre era a bordo con suo figlio. Da allora le sue condizioni sono state sempre molto critiche fino, oggi, all'epilogo drammatico. Tanti i messaggi di cordoglio per Fausto Teri sui social.