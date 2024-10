Esonda il Salso nell’agrigentino, l’elicottero salva due persone. Vigili del fuoco in azione da Palermo e da Trapani

Il fiume Salso è straripato a Licata, nell’agrigentino. Dopo ore e ore di pioggia incessante – l’allerta meteo in tutta la Sicilia è di livello arancione, ragione per cui erano state predisposte la chiusura di scuole, parchi e spazi pubblici – il corso d’acqua ha superato gli argini in più punti. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno ordinato l’evacuazione delle abitazioni vicine al fiume. Sebbene il sindaco della città non abbia ancora firmato alcuna ordinanza ufficiale al riguardo, in via precauzionale le operazioni di evacuazione sono già state avviate. Secondo quanto riportato da AgrigentoNotizie, ci sono persone rimaste bloccate. Questi sono momenti di grande tensione, in cui bisogna agire rapidamente sia per mettere in salvo le persone coinvolte, sia per evacuare coloro che potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo imminente.

I vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, sono riusciti a trarre in salvo un uomo che si era rifugiato sul tetto di una casa, all’altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore Lukoil. Un pompiere si è calato dall’elicottero e ha imbracato l’uomo, sollevandolo in sicurezza. Un altro cittadino, intrappolato sul tetto di un’automobile è stato salvato allo stesso modo. Entrambi gli uomini sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, e nessuno dei due è in pericolo di vita. Secondo la centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento, al momento non ci sono ulteriori segnalazioni di persone che necessitano di un intervento aereo. Tuttavia, due quartieri sono sommersi dall’acqua, e stanno arrivando ulteriori rinforzi da Palermo e Trapani, dopo quelli inviati da Gela. Per questi quartieri invasi da acqua e fango, sono in arrivo anche squadre specializzate in soccorsi acquatici, equipaggiate con ruspe e pale meccaniche.