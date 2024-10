Sabato con allerta arancione in tutta la Sicilia: si attendono piogge lunghe e intense, soprattutto ad ovest

Allerta meteo arancione in tutta la Sicilia per la giornata di sabato 19 ottobre. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso che preoccupa non poco le amministrazioni del territorio siciliano, che nelle prossime ore fronteggeranno precipitazioni forti e intense, tali da poter creare danni e disagi alla popolazione. In particolare, le piogge si annunciano diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Sui restanti settori dell’isola le piogge potrebbero essere complessivamente meno intense (ma comunque da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati). In sensibile diminuzione le temperature, con venti forti nord-occidentali sui settori occidentali e tendenti a burrasca sud-orientali sui settori ionici e sulla zona dello Stretto di Messina. Da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mossi i settori occidentali del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia