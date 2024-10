Marsala: la Palestra Grillo concessa anche a Progetto Volley e Libellule Italia

È stata concessa all’Istituto Giovanni XXIII-Cosentino l’utilizzo della Palestra comunale “Nicola Grillo” durante l’orario scolastico. Attualmente, è stata programmata una nuova assegnazione stagionale, che si terrà nel pomeriggio e a giorni alterni, a due Associazioni Sportive di Marsala. L’impianto sportivo di Piazza Marconi, riaperto dall’Amministrazione comunale dopo un lungo periodo di inattività, sarà quindi utilizzato attivamente per favorire l’attività fisica e ricreativa a tutti i livelli.

La selezione delle due Associazioni – “Progetto Volley” e “Le Libellule Italia” – è stata effettuata attraverso un avviso specifico redatto dal settore Sport, che faceva riferimento al “Regolamento per lo sviluppo e l’affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali”. Questo regolamento definisce anche i criteri e le procedure per le assegnazioni stagionali degli impianti sportivi.

Un disciplinare stabilito per ciascuna associazione definisce le modalità e i termini di utilizzo della palestra “Grillo” e richiede agli utilizzatori di versare una quota mensile forfettaria al Comune di Marsala per contribuire alle spese di gestione dell’impianto. Le associazioni sono inoltre obbligate a stipulare una fideiussione per coprire eventuali rischi.