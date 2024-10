Al Centro Ettore Majorana di Erice esami gratuiti per individuare il “Fenomeno di Raynaud”

Sabato 26 ottobre dalle 9 alle 14 si indaga sul Fenomeno di Raynaud presso il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana in Via Gian Filippo Guarnotti, 26 nel Comune di Erice alla presenza dello staff della Unità Semplice Dipartimentale di Reumatologia del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani diretta dal Dott. Carmelo Debilio. Medici, infermieri e volontari saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per eseguire una prima valutazione clinica. Vi sarà, infatti, l’opportunità di essere sottoposti gratuitamente all’esame di video-capillaroscopia, un esame rapido e non invasivo che permette uno studio del micro-circolo delle mani, utile per intercettare il fenomeno di Raynaud (mani fredde e dita bianche).



Il fenomeno di Raynaud è una manifestazione abbastanza comune tra la popolazione e visibile ad un rapido sguardo: le dita delle mani e dei piedi diventano prima pallide e poi viola provocando formicolio intenso e dolore. Questo cambiamento di colore è causato da una riduzione del flusso di sangue alle estremità del corpo, può durare da qualche secondo a qualche minuto e si può ripetere più volte di seguito. Indagare questo fenomeno è importante perché potrebbe essere un campanello d’allarme per una malattia del tessuto connettivo, come ad esempio la Sclerosi Sistemica.

La Sclerosi Sistemica, malattia rara al codice RM0120, chiamata anche sclerodermia, è una patologia che colpisce in prevalenza le donne, tuttavia si manifesta anche negli uomini e nei bambini con un’incidenza inferiore. In Italia interessa oltre 25 mila persone, maggiormente diagnosticata nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni. Trattandosi di un problema mediato dal sistema immunitario, ci può essere una predisposizione ad ammalarsi se in famiglia si sono già verificati casi di malattie autoimmuni. La diagnosi precoce è fondamentale per il riconoscimento della malattia e per prevenire i danni agli organi interni. A confortare questa tesi gli studi degli ultimi anni hanno infatti confermato che una diagnosi precoce permette di migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Sensibilizzare rispetto ad una malattia di cui si parla ancora poco e che in Regione Sicilia ha una prevalenza importante, così come incrementare le informazioni verso l’opinione pubblica sulla diagnosi precoce della Sclerosi Sistemica, è un dovere ed una necessità verso la cittadinanza; questo è il costante impegno sul territorio nazionale dell’Associazione di pazienti Lega Italiana Sclerosi Sistemica. “Ti capita spesso di avere le mani ghiacciate e le dita viola? Nasconderle non serve a niente, parlane con il tuo medico”, è questo lo slogan che da sempre l’Associazione ha promosso per accendere i riflettori su questo sintomo evidente: il fenomeno di Raynaud.



L’iniziativa è promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica APS e patrocinata da ASP Trapani, Città di Trapani, Città di Erice, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trapani, Federfarma Trapani, con il contributo tecnologico di DSM Tech Videocap. Per avere maggiori informazioni e per aderire alla campagna di screening e prenotare l’esame contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri 02 7709 3792, 380 479 4870, o scrivere a eventi@sclerosistemica.info.