Tra ritardi e ricorsi, la mensa nelle scuole marsalesi riparte i primi di novembre a tariffa ridotta

Nonostante le promesse fatte dal sindaco Massimo Grillo e dall’assessore Francesco Marchese lo scorso settembre, la questione della mensa scolastica a Marsala continua a sollevare dubbi. Le autorità comunali avevano assicurato che non ci sarebbero stati aumenti delle tariffe, e che, anzi, per le famiglie con un Isee sotto i 9 mila euro ci sarebbe stata una riduzione significativa. Tuttavia, l’effettiva applicazione di queste misure è arrivata solo ora, dopo mesi di incertezza e smentite. Il CdA dell’Istituzione Marsala Schola, presieduto da Sergio Bellafiore, ha deliberato una riduzione delle quote, una risposta tardiva alle pressioni crescenti dei cittadini.

Il sindaco si è affrettato a dichiarare che la riduzione sarà sostenuta da fondi ministeriali e dal bilancio comunale, ma resta da vedere se queste risorse saranno sufficienti a coprire le necessità del servizio senza ripercussioni sulla qualità o sulla continuità della mensa scolastica. Al di là delle parole rassicuranti, resta il fatto che i ritardi nell’avvio del servizio hanno penalizzato le famiglie, già in difficoltà con le questioni economiche. Il ritardo, infatti, non è solo attribuibile ai contenziosi legali tra il Tribunale di Marsala e il Tar Sicilia, ma anche ai problemi organizzativi del nuovo operatore, la Serenissima Ristorazione S.p.A. L’azienda, incaricata del servizio, ha incontrato difficoltà nell’assunzione del personale e nella gestione dei vari aspetti logistici e tecnici. Considerando la necessità di queste operazioni, ci si chiede perché il Comune non abbia predisposto un piano di emergenza per evitare l’interruzione del servizio, sapendo che le procedure burocratiche avrebbero richiesto tempo.

La società incaricata ha finalmente comunicato che il servizio dovrebbe partire tra il 5 e il 6 novembre. Intanto, i genitori che speravano in un servizio puntuale sono invitati a iscriversi online sul sito di Marsala Schola all’indirizzo https://www.marsalaschola.it/servizio/refezione-scolastica/#how-to.