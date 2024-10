Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: perdono la vita due uomini e una donna. Ricoverati tre bambini

Un terribile incidente si è consumato sulla Statale Palermo-Sciacca. Coinvolte due autovetture, entrate in collisione frontalmente nel tratto compreso tra gli svincoli di Giacalone e Altofonte, alle porte di Palermo. In seguito al sinistro sono decedute tre persone, due uomini e una donna. Per estrarre i corpi si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto Anas, forze dell’ordine e i medici del 118. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per la ricostruzione della dinamica. Sulle due auto viaggiavano anche tre bambini, che sono stati trasportati presso l’ospedale “Di Cristina” di Palermo: due sono in codice rosso, l’altri in condizioni meno gravi.

Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota Rav con a bordo un palermitano. Nella Mercedes che veniva da Agrigento in direzione Palermo erano a bordo marito di 44 anni, e la moglie di 42 morti sul colpo, nonchè i tre figli (di 4, 6 e 8 anni). A bordo della Toyota un palermitano di 51 anni, anche lui morto sul colpo.