Gli interventi alla gamba e il racconto su Instagram, la forza della trapanese Angela Grignano

Da alcuni giorni Angela Grignano – la consigliera comunale trapanese che il 12 gennaio 2019 rimane coinvolta nell’esplosione di una bombola a gas mentre si trovava nei pressi di una panetteria a Parigi, città in cui studiava danza – è in fase di ripresa per altri due interventi alla gamba (il 9° e il 10°), migliorativi delle sue condizioni di salute. Sul suo profilo Instagram, Angela ha raccontato le fasi dell’intervento, le ansie, rivolgendo tanti messaggi di affetto e gratitudine a mamma e papà che sono volati a Parigi per starle accanto in un momento così delicato, e al suo cagnolino che è stato poco bene.

“L’impatto con la sala operatoria è stato forte ma quando pensi che in ballo c’è la tua vita, dei miglioramenti, sai che è una cosa necessaria, quindi sfoggi tutto il tuo coraggio e combatti. Non vi nascondo che vedere Gambetta nuovamente martoriata mi ha fatto un certo effetto ma confido nella sua resistenza, nella mia e in quella di tutti quelli che mi voglio bene e sperano il meglio per me. È trascorsa una settimana, complessa direi, piena di ansia, paura, affetto e speranza e sapete qual è l’unica cosa positiva? Il colore del camice è in palette, perfetta armocromia, fa pendant con i miei occhi” scrive la Grignano. Una buona guarigione, Angela!