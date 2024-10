Il Liceo “Ruggieri” di Marsala ricorda le vittime dell’immigrazione con Pietro Bartolo

Testimone diretto dello sbarco di migliaia di migranti a Lampedusa, Pietro Bartolo è diventato negli ultimi anni il volto simbolo di un’Italia che accoglie. La sua esperienza tra impegno professionale (come medico sull’isola delle Pelagie), culturale e politico (prima da sindaco, poi da europarlamentare) è stata al centro dell’incontro-dibattito tenutosi presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala.

Dopo il saluto iniziale della dirigente Fiorella Florio, Bartolo e l’intervento introduttivo del docente Alessandro Pizzo, Bartolo ha raccontato agli studenti delle terze classi le storie di uomini, donne e bambini giunti a Lampedusa dal continente africano, in fuga da guerre, torture e persecuzioni, sottolineando il valore della corretta informazione a fronte di una narrazione che spesso ha strumentalizzato il fenomeno migratorio fino a paventare il rischio di una sedicente invasione. Ma nell’esperienza reale, vissuta in presa diretta da Bartolo e documentata da foto e video mostrati per l’occasione alla platea, i migranti in arrivo a Lampedusa hanno ferite fisiche e psichiche difficili da rimarginare e l’unica risposta possibile è rappresentata dal senso di umanità. “Ho scelto di fare politica per trovare una soluzione a tutto questo”, ha sottolineato il medico lampedusano, invitando poi i ragazzi a decidere con la propria testa da che parte stare e sottolineando le responsabilità istituzionali (a livello nazionale ed europeo) che hanno alimentato drammi e morti lungo il Canale di Sicilia negli ultimi anni.

Una testimonianza che non ha lasciato indifferenti i ragazzi, che hanno poi rivolto alcune domande a Bartolo, mostrando rispetto e sensibilità verso la tematica affrontata. L’incontro, organizzato dal dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo “Ruggieri”, si inserisce all’interno delle iniziative promosse in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, in ricordo delle vittime dell’immigrazione.