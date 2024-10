I treni tornano a fischiare da Castelvetrano a Marsala… ma le code dietro le sbarre non ci mancavano￼

E dopo mesi di sollievo per automobilisti, pedoni e residenti, a Mazara del Vallo e a Marsala sono tornati in funzione i tanto cari, si fa per dire, quanto odiati passaggi a livello, strumento che da sempre scandisce la vita dei cittadini. I treni, infatti, dopo mesi di lavori alla rete ferroviaria, tornano a circolare fino a Marsala. Una situazione che comporta il ritorno alla normalità nella città del Satiro, con i passaggi a livello che tornano a chiudersi in città ma anche a Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano. Una brutta notizia per tutti gli automobilisti, costretti a volte ad attendere anche più di mezz’ora davanti alle sbarre, in caso di malfunzionamenti o treni che procedono molto lentamente. I lavori sono iniziati lo scorso 2 aprile e servono per l’ammodernamento di una rete ferroviaria ormai datata.

Lavori che inoltre riguardano il ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo, ma anche la sua elettrificazione e l’installazione del sistema Ertms (European Rail Transport Management System) per garantire una maggiore affidabilità e regolarità del servizio. Un sistema presentato e giudicato all’avanguardia, anche se di avanguardia è difficile parlare dato che nelle nostre zone i treni continueranno a viaggiare su un solo binario. Inoltre dovrà essere realizzata anche la nuova fermata ferroviaria “Vincenzo Florio” che servirà per collegare anche l’aeroporto di Trapani-Birgi, permettendo ai viaggiatori di poter lasciare a casa l’auto. In realtà i lavori sulla rete ferroviaria in provincia di Trapani sono stati prorogati fino al 31 maggio 2025, ma questo vale soltanto per la tratta che va da Marsala a Trapani, dove il servizio fino ad allora sarà garantito dai bus sostitutivi. Dunque i pendolari, per raggiungere Trapani, saranno costretti a scendere a Marsala e prendere lì il bus sostitutivo per il capoluogo di provincia.

A Mazara e a Marsala tutti si augurano che i tempi d’attesa davanti ai passaggi a livello non tornino a essere biblici. I cittadini, a conti fatti, sono infatti tenuti in ostaggio dal continuo abbassarsi e alzarsi degli undici passaggi a livello che tagliano in due le città. E allora, oltre ai lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, bisognerà aspettare anche la realizzazione del progetto presentato dall’Amministrazione comunale mazarese nello scorso mese di marzo, che prevede l’eliminazione di quei passaggi a livello più periferici che a volte si bloccano andando a influenzare il buon funzionamento anche degli altri. La loro eliminazione permetterebbe, infatti, di accorciare i tempi di attesa. Intanto nel salotto virtuale dei social il dibattito per questo ritorno alla normalità è scatenato. Da chi ironicamente posta un video scrivendo “quanto mi eravate mancati” a chi, fermo in attesa, pubblica una foto con “avia assà” mostrando tutta la sua disapprovazione. E c’è anche chi si lascia andare a un post muto, facendo vedere e sentire il rumore tipico dei passaggi a livello che si abbassano. Per una città in cui il tempo torna, adesso, a essere maledettamente scandito.

Cronaca di una mattinata marsalese di disagi ferroviari…

Lunedì mattina per un guasto ad un passaggio a livello, la tratta Marsala-Mazara è stata soppressa. Intorno alle 7.30 si sono verificate file di autovetture soprattutto dove insiste il passaggio a livello di via Lipari. Incredulità e proteste tra quanti, proveniendo da Sud non erano più abituati a queste code dietro le sbarre. Altra questione che riguarda la stazione lilybetana è quella del cantiere aperto in viale Fazio. Infatti lunedì mattina gli operai hanno preso servizio dopo le 8 bloccandosi all’annuncio di altri eventuali convogli. Vale la pena sottolineare che il Comune di Marsala è capofila dei lavori sulla linea ferrata in Provincia che si protrarranno fino alla fine di maggio 2025. Infatti il treno può arrivare a Marsala e ripartire da qui verso Mazara e Castelvetrano. La tratta che giunge a Trapani resterà invece interdetta fino a metà dell’anno prossimo. Nel corso di questo periodo sono previsti i lavori di inizio di una fermata ferroviaria che dalla Stazione di Mozia sarebbe propedeutica per un collegamento con il vicino scalo aeroportuale di Birgi. [ g. d. b. ]