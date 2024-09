A Marsala arriva il primo treno dopo 6 mesi: ma è una prova

Oggi, intorno alle ore 11.40, un treno è arrivato alla Stagione di Marsala. Non se ne vedeva più uno dal 5 di aprile, quando Ferrovie dello Stato ha comunicato che per una serie di lavori nella tratta che da Castelvetrano passa da Marsala e arriva fino a Trapani-Milo. In particolare alla stazione di Marsala si continua a lavorare per il sottopasso che consentirebbe a pedoni e/o bici di bypassare le sbarre quando sono chiuse. I lavori dovevano terminare entro il 15 settembre ma FS ha comunicato dei ritardi e quindi le proroghe nel servizio dei bus sostitutivi.

Oggi invece, un treno è arrivato alla Stazione di viale Fazio, ma nessuno è sceso o salito e non ci sono stati altri treni dopo. Ciò vuol dire che si è trattato di una prova, probabilmente per testare alcuni interventi alla linea ferrata. Difatti il mezzo è arrivato da Mazara ed è ripartito verso Mazara, visto che i binari da Marsala verso il centro sono stati smantellati. Gli automobilisti della zona Sud quindi, si sono ritrovati dietro le sbarre per diverso tempo – ancora una volta – dopo sei mesi di sbarre sempre aperte. Diciamo che, fino ad oggi, agli automobilisti i treni non sono mancati. Ai pendolari sì.