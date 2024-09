G7 Siracusa, ad Expo Agricoltura Divinazione premiata un’azienda marsalese

L’evento collaterale EXPO AGRICOLTURA DIVINAZIONE, tenutosi in occasione della riunione del G7 a Ortigia, a Siracusa, ha messo in luce l’eccellenza dei prodotti agricoli italiani. Tra questi è risaltato l’olio “Cocciu D’Amuri” prodotto dell’azienda agricola dell’agronomo Pasquale Marino, situata a Marsala in Sicilia. La presentazione del prodotto è curata dalla figlia Gloria Marino, che ha ricevuto grandi apprezzamenti per le qualità dell’olio, un extravergione d’oliva biologico certificato. Durante l’evento, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha espresso il suo entusiasmo per l’olio e ha conferito all’azienda il titolo “ambasciatore della cucina italiana nel mondo”.

Gloria Marino col Ministro Francesco Lollobrigida