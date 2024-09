Risse a Salemi, il sindaco: “Incontro in Prefettura, adesso denunceremo”

In questi giorni si è parlato molto di sicurezza a Salemi. In particolare lo hanno fatto due consiglieri comunali del gruppo misto vista la situazione di allarme in centro città con risse che vedono protagonisti giovani nordafricani, un pò come accade a Marsala e in altri centri trapanesi.

“È un tema che mi sta da sempre a cuore e, fin dai primi giorni del mio insediamento, ben prima dei recenti episodi – fa sapere il sindaco Vito Scalisi – ho avviato interlocuzioni con la Prefettura e le forze dell’ordine. Un dialogo costruttivo, ben lontano dai facili allarmismi che la politica, a volte, utilizza per ottenere consensi sui social. Non servire gettare benzina sul fuoco, ma sedersi piuttosto attorno a un tavolo e ragionare sul da farsi. Ed è proprio quello che ho fatto: ho incontrato nuovamente il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, rappresentando i problemi della nostra città al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Ho ricevuto rassicurazioni su un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sul nostro territorio. Inoltre, il quadro della nostra città sarà oggetto di un aggiornamento costante tra Amministrazione comunale, Prefettura e forze dell’ordine. Per quanto ci riguarda, nei prossimi giorni adotteremo i provvedimenti che sono nelle nostre competenze per garantire il rispetto delle regole. Invito, ancora una volta, tutti a non cedere ai facili allarmismi, ricordando che la legge fornisce uno strumento per chi fosse testimone di episodi violenti: la denuncia alle forze dell’ordine”.