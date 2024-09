Meteo, resiste ovunque il sole in Sicilia, ma la sera temperature in calo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque a partire da questa settimana. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4700 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso. Si potrà godere di questo tempo anche nei giorni successivi.