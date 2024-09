Trapani ancora in goleada: 4 a 0 alla Turris

Turno casalingo di serie C per il Trapani 1905 che completa il ciclo di tre incontri in una settimana. Granata alla ricerca del primo successo al Provinciale dopo un tumultuoso inizio. Tanti cambi inattesi fra le fila del Trapani nel match casalingo contro la Turris. Si parte dalla difesa con le presenze di Valietti e Silvestri, quindi a centrocampo Aronica rispolvera Carraro, mentre nel reparto offensivo, oltre al ritorno di Lescano, si segnala la presenza sulla sinistra di Bifulco. Per la Turris l’unica novità è nel reparto offensivo, con Onofrietti al posto di Trotta, con Nocerino spostato più avanti. Trapani schierato con il 4-3-3, Turris con il 3-4-2-1.

Inizia bene il Trapani in attacco, Benedetti prova l’incursione dalla sinistra, respinta dalla difesa della Turris. Dopo una serie di iniziative sottoporta, la prima vera occasione del Trapani è con il cross di Benedetti per l’argentino, che colpisce la sfera di petto che viene bloccata. Al 19′ Carriero viene atterrato in area ed è rigore ed è Lescano che segna dal dischetto. Da qui in poi è assedio granata, Lescano si fa annullare un goal e poi si fa perdonare al 45’+2 con il 2 a 0 di testa sul corner battuto da Benedetti.

Nel secondo tempo, lampo della Turris nei primi minuti, è Luca Nocerino a rendersi pericoloso in area trapanese. La partita scorre tra azioni della Turris e azioni del Trapani che però è più incisivo e all’88’ mette a segno il 3 a 0 grazie ad un contropiede di Bifulco che lancia Nermin Karic con un assist da goal. Il Provinciale esplode per la festa finale mentre al 90′ Facundo Lescano ancora di testa mette a segno la sua personale tripletta. Un’altra goleada quindi per la squadra di Mister Aronica dopo il 5 a 1 rifilato al Potenza fuori casa.