Trapani ne fa 5 al Potenza nel turno infrasettimanale di Campionato

Gara in trasferta per il Trapani, nel turno infrasettimanale del Campionato di Serie C, che ha visto i granata affrontare il Potenza. I trapanesi sono alla ricerca del ritorno al successo, dopo i pareggi amari contro il Taranto e Juventus Next Gen, dove la squadra di Salvatore Aronica ha sbagliato complessivamente tre rigori. Ottimo l’impatto del Potenza al Campionato, raccogliendo tre successi nelle prime cinque giornate, con il passaggio dal 3-5-2 dello scorso anno al 4-3-3 attuale che sta convincendo sempre più, apparendo produttivo.

LE FORMAZIONI: Ci sono Zuppel e Fall dal primo minuto in campo per il Trapani in scena in quel di Potenza. I due giocatori vengono preferiti ad Udoh e soprattutto a Lescano, che partono così dalla panchina. Mister Salvatore Aronica rispolvera così il 4-3-3, schierandosi a specchio con il Potenza. Martina vince il ballottaggio con Benedetti sulla fascia sinistra del campo. Per i padroni di casa Riggio vince il ballottaggio in difesa con Sciacca.

La gara si mette subito bene per il Trapani che segna la prima rete al 7′ di Maguette Fall che a tu per tu batte il portiere del Potenza. Ottima la ripartenza offensiva del Trapani fino a giungere al goal. Al 12′ arriva anche il raddoppio: destro perfetto per Luigi Silvestri sul calcio d’angolo. Il Trapani non molla anche se il Potenza cerca di farsi sentire con i primi squilli sottoporta. Solo al 40′ i padroni di casa trovano il primo goal grazie a Salvatore Caturano che accorcia le distanze sfruttando il corner di Felippe.

Nel secondo tempo tanti cambi per parte. Si mette male per i potentini: al 57′ viene espulso Mattia Novella in netto ritardo sul difensore Fall, lanciato in contropiede. E’ fallo da ultimo uomo. Da questo momento in poi in superiorità numerica, il Trapani prende le redini del match e al 63′ è Alfredo Bifulco che imprime il tris: azione personale di Fall che serve Carriero che di prima scarica a Bifulco. Al 74′ invece, arriva il poker con Facundo Lescano, un’azione facile per gli ospiti dopo il recupero di Crimi. Bifulco poi serve in area Lescano che sfrutta il liscio della difesa del Potenza e insacca a rete. Due minuti dopo ancora Trapani inarrestabile con la doppietta di Lescano, un gran pallonetto dell’attaccante argentino che insacca il pallone dietro le spalle del portiere avversario.