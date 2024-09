“The gyal dem Schillaci”, perchè Sean Paul in una canzone parla del calciatore. VIDEO

Nei giorni scorsi tutta Italia e non solo si è stretta nel ricordo di Totò Schillaci, l’idolo di Italia ’90 che ha fatto sognare milioni di italiani e simbolo del calcio nostrano a livello mondiale, deceduto dopo aver lottato contro un tumore al colon e le sue gravi conseguenze. Emerge una citazione, forse sconosciuta ai più, che rende il suo nome immortale anche nel mondo della musica globale.

Mentre nel 2009 Fabri Fibra cantava “vorrei fare come Totò Schillaci, andare via dall’Italia anche se tu mi piaci” in Incomprensioni, nel 2005 Sean Paul, il re della dancehall giamaicana, ha inserito il nome dell’eroe delle “Notti Magiche” nella sua hit “Temperature“, ballata che ha milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali e su You Tube. Nella prima stofa, Sean Paul canta: “Di gyal dem Schillaci, Sean da Paul/So me give it to, so me give to, so me give it to, to all girls/Five million and forty naughty shorty/Baby girl, all my girls, all my girls, Sean da Paul sey”.

In sostanza, la canzone parla, senza filtri, della tensione sessuale e amorosa (“la giusta temperatura”) che intercorre tra il cantante e una ragazza. Allora cosa c’entra Schillaci? Negli anni ‘90 il calciatore palermitano ex Messina, Juve e Inter divenne famoso in tutto il mondo per i suoi goal e in Giamaica, la terra di origine di Sean Paul, divenne usanza che, se uno era particolarmente bravo in qualcosa, la gente diceva “sei come Schillaci”, quindi c’era uno Schillaci sul lavoro, nella musica, nell’arte, nello sport, in qualsiasi settore. Sean Paul in questo caso è “lo Schillaci delle ragazze”. In molti pensavano che nella prima strofa il cantante pronunciasse una sorta di “skilled” in slang, ma in realtà non è così.

GUARDA IL VIDEO DI TEMPERATURE: