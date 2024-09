L’ultimo emozionante saluto dei tifosi del Palermo a Totò Schillaci VIDEO

Un omaggio da brividi a Totò Schillaci. Un saluto commosso e doveroso all’Eroe delle Notti Magiche, scomparso ad appena 59 anni nella giornata di mercoledì. All’indomani del partecipato funerale, Palermo ha voluto tributare un ulteriore saluto al capo cannoniere di Italia ’90 prima del match di campionato in programma al “Renzo Barbera” tra i rosanero e il Cesena.

Tra gli spalti dell’impianto sportivo palermitano sono stati posizionati due schermi in cui sono passate in successione le immagini dei gol che hanno consegnato Schillaci alla leggenda, in un Mondiale che ha visto la Nazionale Italiana protagonista di una cavalcata indimenticabile quanto sfortunata. Accanto a uno striscione che riproduceva la sua maglia numero 19, la scritta “Totò, Eroe delle Notti Magiche, Addio”. Colonna sonora dell’emozionante omaggio non poteva che essere il celebre brano che spopolò nell’estate del ’90, con le voci di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.