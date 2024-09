Ennesimo accoltellamento a Marsala, rissa a Strasatti tra stranieri

Ennesima rissa con coltelli, in contrada Strasatti, nel versante sud di Marsala. Ancora una volta testimoni hanno scorto una banda formata da ragazzi di nazionalità straniera ed uno di loro è rimasto ferito. Al momento non si hanno dettagli sulla dinamica da parte dei Carabinieri di Marsala che sono intervenuti sul posto, procedendo alle identificazioni di rito dei presenti alla rissa. Non è la prima volta che accade ultimamente un fatto di cronaca simile. Giorni fa una ragazza è stata ferita e rapinata, sul Lungomare di Marsala; un altro accoltellamento si è verificato giorni dopo in contrada Ciavolo. A Strasatti sembra che non sia intervenuta nessuna ambulanza del 118.