Accoltellato un uomo nella periferia di Marsala

Ancora un episodio di violenza a Marsala, ma stavolta in periferia. Ieri sera un cittadino di nazionalità straniera è stato portato da un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” in seguito a una rissa. L’uomo aveva una profonda ferita al petto e una al fianco sinistro, riconducibili a fendenti sferrati con un’arma da taglio. Allo stato attuale non ha voluto rivelare i dettagli di quanto avvenuto. La vicenda – come detto – non è avvenuta tra le vie del centro storico, ma in contrada Ciavolo. Un’ulteriore conferma, purtroppo, di una situazione di crescente tensione che si registra in queste settimane in città, con una preoccupante escalation di violenza che sta creando apprensione tra cittadini e istituzioni.