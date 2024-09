La Superba vince il Campionato Italiano Open di Vela. Nell’equipaggio tre marsalesi

​Si è concluso nei giorni scorsi a Cesenatico il Campionato Italiano Open classe J24 con la vittoria dell’imbarcazione La Superba armata dal personale della Marina Militare appartenente al Centro Vela d’Altura di Napoli; al timone Ignazio Bonanno, alle scotte Simone Scontrino, centrale Francesco Linares (tutti e tre marsalesi), al “due” Francesco Picaro e Alfredo Branciforte prodiere.

Dopo il titolo di vice campione europeo conquistato a Porto Cervo lo scorso giugno, l’equipaggio di ITA 416 ha collezionato un poker di vittorie e un 4° posto durante le regate di Cesenatico, laureandosi campione italiano Open con il monotipo a chiglia fissa più popolare al mondo.

Il titolo si aggiunge agli altri 9 conquistati negli anni scorsi (2011, ’12, ’15 ’17, ’18, ’19, ’21, ’22 e ’23), con i quali l’equipaggio della Marina Militare si conferma ancor di più quale team di riferimento a livello nazionale e internazionale.

“Siamo felicissimi del risultato – ha commentato a caldo il timoniere Bonanno – la flotta della Romagna si è superata con l’ottima organizzazione del campionato coadiuvato dal Circolo Nautico Cesenatico che ci ha coccolati per tutta la manifestazione. In acqua le condizioni non sono state semplici, complici un meteo ballerino che ci ha concesso solo due giorni di regata sui quattro in programma e una corrente che ha messo a dura prova l’intera flotta. A nome dell’equipaggio vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato nell’affrontare il percorso che ci ha portato a vincere il nostro 10° titolo italiano nella classe J24″.

Durante la tradizionale cena degli equipaggi è stato anche consegnato il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo 2023, assegnato ancora una volta a La Superba quale prima classificata nel Circuito Nazionale 2023.

L’equipaggio del Centro Vela d’Altura, a bordo del J24 La Superba, sarà impegnato nella partecipazione al Campionato Mondiale di classe in svolgimento alla fine del mese di settembre nelle acque di Seattle