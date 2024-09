“Un corso di scienze gastronomiche all’Università di Trapani”

Era già nell’aria così come più volte dichiarato dal Rettore Midiri dopo l’apertura di una seconda sede dell’Università di Palermo a Trapani. L’Università di Palermo ha deciso di aprire un corso di laurea in Scienze gastronomiche anche a Trapani, riconoscendo al territorio un ruolo strategico nel settore.

“Per questo desidero esprimere il mio plauso all’iniziativa – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano -. L’Università del capoluogo regionale dimostra in questo modo di credere in uno stretto rapporto tra formazione e territorio, per esaltarne vocazioni e punti di forza che possano offrire una prospettiva di crescita e di sviluppo. Tutto ciò coniugato alle aspettative e alle ambizioni dei giovani siciliani che vogliono intraprendere nuove professioni emergenti, rese popolari anche grazie a format televisivi come Masterchef, ed avere una concreta possibilità di misurarsi nel mondo del lavoro“. Turano ha così commentato la decisione dell’Ateneo di avviare il percorso di studi nella sede del Complesso “Principe di Napoli” di via Cappuccini.

Sul sito Unipa ci sono già alcune informazioni sul corso.