Cala Rotonda, l’abbraccio di Favignana

Situata nella parte occidentale dell’isola di Favignana, Cala Rotonda è come un grande abbraccio: la scogliera che le conferisce la caratteristica forma arrotondata da cui prende il nome quasi la chiude, creando un’insenatura ampia e riparata, amata sia da chi arriva via terra che da chi opta per una imbarcazione.

La conformazione del paesaggio, brullo e selvaggio, unito ad acque limpide e ricche di flora e fauna, rende Cala Rotonda un luogo degno di almeno una sosta.

Trovandosi in una zona dell’isola più lontana dal centro abitato, è un luogo tranquillo, che ben si addice a chi ama il relax e il silenzio, a chi vuole godersi acque cristalline e rigeneranti nuotate, a chi ama paesaggi poco antropizzati.

Per arrivare alla cala bisogna percorrere un tratto di strada sterrata e, una volta lasciato il proprio mezzo, un breve tratto a piedi. Ci si troverà così davanti ad un promontorio roccioso e all’affascinante Arco di Ulisse: una particolare volta in pietra, frutto dell’azione del tempo e del mare.

Proseguendo si potrà accedere ad una piccola spiaggia, una lingua di terra a ridosso della scogliera costituita prevalentemente da ciottoli. Qui il fondale degrada lentamente ed è quindi adatto anche ai più piccoli.

Allo stesso tempo, Cala Rotonda offre ai visitatori un scenario sottomarino variegato. Con una semplice mascherina, senza allontanarsi molto dalla riva, sarà possibile ammirare numerosi pesci.

Data la sua posizione, Cala Rotonda è uno dei punti migliori da cui osservare il tramonto. Ammirare da questa prospettiva il sole che cala dietro Marettimo è un’esperienza da non perdere.