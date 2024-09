La marsalese Aurora De Vita è Miss Prima Visione al concorso ‘Ragazza per il Cinema’

Aurora De Vita a 18 anni è la prima marsalese a partecipare alla finale nazionale del prestigioso concorso “Una Ragazza per il Cinema” dopo aver superato le semifinali brillantemente. Non solo ha partecipato, ma ha trionfato conquistando la fascia “Prima Visione”, un titolo ambito che le permetterà di rappresentare come ambasciatrice l’azienda che ha deciso di premiarla. Con uno sguardo dolce e raffinato, Aurora ha affascinato la giuria e il pubblico. I suoi occhi marroni chiari, i capelli biondi dorati, un nasino alla francese e una bocca perfettamente disegnata, le conferiscono un viso angelico che ha saputo incantare tutti. La sua eleganza naturale e il portamento impeccabile l’hanno distinta, rendendola una presenza indimenticabile sul palco. Aurora De Vita non è solo una bellezza straordinaria, ma una ragazza determinata, con un sorriso splendido e contagioso. Il suo fascino e la sua grazia sono stati fondamentali per ottenere la fascia “Prima Visione”, un riconoscimento che premia i suoi modi eleganti e raffinati, tratti distintivi che l’hanno resa una delle protagoniste assolute del concorso.

La sua bellezza ha colpito profondamente la giuria, ma è stata la sua personalità magnetica e la determinazione a fare la differenza. Ora, Aurora rappresenterà con orgoglio l’azienda che l’ha premiata dimostrando che talento, eleganza e carattere possono aprire la strada a grandi opportunità nel mondo dello spettacolo. L’agente di zona Francesco Orlando l’ha accompagnata durante il suo percorso in finale organizzato dal patron del Concorso, Antonio Lo Presti.