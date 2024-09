La marsalese Aurora De Vita è in finale per “Una ragazza per il Cinema”: carta vincente l’eleganza

E’ stata accolta al Palazzo comunale la giovane marsalese Aurora De Vita che lo scorso 27 agosto ha vinto la 1ª fascia di Miss “Una Ragazza per il Cinema” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina del prossimo 8 settembre. Aurora, fresca 18enne e studentessa del Liceo Scienze Umane “Pascasino”, porta avanti con impegno i suoi sogni seguendo i due percorsi paralleli di diventare insegnante e anche modella e stilista. “Auguriamo a lei di realizzare, con il sostegno dei suoi genitori, tutti i suoi sogni.Invito tutti a sostenere e tifare questa giovanissima marsalese in vista della Finale che si terrà a Taormina dove Aurora porterà il nome della nostra città in una manifestazione nazionale”, le parole di Massimo Grillo davanti ai genitori della Miss e del consigliere Pino Ferrantelli.

La finale provinciale è stata allietata da 15 aspiranti modelle che hanno sfilato in bikini, in costume intero, in t-shirt e cappellino, in abiti casual/sportivi ed in abiti eleganti e da 5 splendide mascotte Bruni Chanel, Sicula Carlotta, De Vita Clara, Bruni Emily e Marinaro Brayan che hanno sfilato, cantato e concorreranno per le finali Nazionali di Baby Una Star per lo Spettacolo che si svolgeranno a Montecatini Terme per la fine del mese di Ottobre 2024. Una serata all’insegna dello spettacolo e della moda con lo spledido defilèe proposto dallo stilista saccense Simone Perricone, spettacolo con le performance di tantissimi artisti espressione del nostro variegato territorio della Sicilia Occidentale con gli interventi dell’avvocato cassazionista Pietro Alongi in qualità di Presidente di Giuria, dell’avvocato Elio Indelicato titolare di Castelvetranonews e di Elena Puntrello in qualità di vice presidente.

Aurora De Vita è stata definita “…una giovane donna che incarna eleganza e raffinatezza, è la perfetta rappresentazione della bellezza moderna. Con una grande naturale che la distingue in ogni occasione, un riconoscimento che conferma il suo fascino e la sua innata classe. Il suo stile impeccabile e il portamento sicuro catturano l’attenzione di tutti, rendendola un’icona di stile e bellezza. Con il suo sorriso radioso e la personalità affabile, Aurora è la sintesi perfetta di eleganza e carisma, un vero esempio di bellezza senza tempo. Ogni dettaglio del suo stile, della scelta degli abiti all’eleganza dei suoi movimenti, riflette un gusto impeccabile e una profonda raffinatezza. Con un fascino che va oltre l’aspetto esteriore, Aurora incarna una bellezza sofisticata, capace di lasciare un’impressione duratura e di ispirare chiunque la incontri“. Per Aurora arrivano già proposte di lavoro ed aveva anche superato le selezioni del Concorso “Principessa d’Europa“ ma non andrà perchè impegnata proprio nelle finali di “Una ragazza per il Cinema” a Taormina. Per lei anche una partecipazione a Miss Italia come mascotte in quando ancora era minorenne come da regolamento. Assieme a lei per la Sicilia Occidentale, approdano alle finali anche altre ragazze con fascia: la castelvetranese 17enne Nicol Infranca e la sua concittadina Natalia Zaccone di 19 anni, Alessia Stagno di Sciacca e Allegra Sorrentino di Agrigento.