La Regione inaugura un Centro per l’Impiego a Custonaci

Accoglienza, informazioni, orientamento individualizzato e tutte le altre attività proprie dei Centri per l’impiego. Sono i servizi offerti dal nuovo sportello inaugurato questa mattina a Custonaci, in provincia di Trapani, dall’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, insieme al sindaco, Fabrizio Fonte. L’ufficio si trova nel centro sociale diurno di via Tribli 24.

«Aggiungiamo un altro tassello – dichiara Albano – alla rete dei Centri per l’impiego che in questi mesi stiamo potenziando in tutta la Sicilia per ridurre le distanze con i cittadini. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per i siciliani e le imprese, anche nelle zone più distanti dai grandi centri urbani, rafforzando così allo stesso tempo il tessuto sociale. L’inaugurazione di oggi è un segnale importante dell’investimento voluto dal governo regionale in questo settore». Lo sportello permetterà, tra gli altri servizi, anche la prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e sarà aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Giorni e orari potranno variare in seguito in base alle esigenze dell’utenza. Mesi fa era stato inaugurato un Centro per l’impiego anche a Petrosino che nel corso delle settimane ha aumentato le aperture.