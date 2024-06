Il Centro per L’Impiego di Petrosino riceverà il pubblico tutti i giorni

Con una nota diffusa dal comune di Petrosino si apprende che il Centro per L’Impiego che ha sede presso i locali del Municipio, estende ulteriormente i suoi orari di apertura, raggiungendo il tempo pieno. Gli orari di ricevimento saranno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, oltre all’apertura pomeridiana il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00.

Si invitano i cittadini ad accedere ai servizi di impiego durante questi nuovi orari.

Orari di Apertura:

* Da Lunedì a Venerdì : 9:00 – 13:00

* Mercoledì: 9:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00

”Sono lieto di annunciare che il Centro per l’impiego di Petrosino ha raggiunto un traguardo significativo: l’apertura a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Questa decisione è il risultato di un impegno costante – dichiara il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi -, mirato a garantire che tutti i cittadini, di Petrosino e non solo, abbiano accesso a un supporto completo e continuativo nella loro ricerca di lavoro. L’estensione delle ore di apertura al pubblico garantirà un servizio efficiente e accessibile per tutti coloro che hanno bisogno di supporto nella ricerca di lavoro.

Esprimo soddisfazione per questo risultato, restando fermamente impegnato nella promozione della crescita economica del territorio. Il mio ringraziamento va a tutto il gruppo di lavoro impegnato nello sportello e al dirigente del Servizio per l’interesse nei confronti del nostro territorio e la fattiva collaborazione.”