Incontinenza o dolore durante i rapporti sessuali? Cos’è il prolasso degli organi pelvici e come rimediare grazie a MOTION LAB

Il prolasso degli organi pelvici è una patologia che colpisce molte donne, il cui numero di casi è destinato probabilmente ad aumentare dato l’allungamento medio della vita.

Il pavimento pelvico è un’area muscolare, talvolta sottovalutata ma di grande importanza, composta da un insieme di fasce muscolari e legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale. Su di esso appoggiano gli organi pelvici: vescica, uretra, utero, vagina, retto. L’indebolimento della muscolatura che li sostiene comporta, in alcuni casi, la discesa di uno o più di questi organi. Ed è proprio ciò che viene definito “prolasso”.

Le cause possono essere diverse: oltre al naturale avanzamento dell’età, può essere legato a gravidanze, obesità, importanti cambiamenti di peso, sforzi intensi e ripetuti.

Tra i sintomi più ricorrenti è possibile individuare una sensazione di pesantezza o pressione nella zona vaginale o ano-rettale, incontinenza urinaria o fecale, difficoltà a controllare lo stimolo urinario, dolore durante i rapporti sessuali, cistiti. Tutti elementi che inficiano la qualità della vita della paziente.

In alcuni casi è purtroppo necessario ricorrere all’intervento chirurgico, ma ci sono situazioni in cui un buon allenamento del pavimento pelvico può migliorare la qualità della vita.

“Per molte donne, la difficoltà maggiore è individuare il problema e decidere di affrontarlo. – spiega il fisioterapista Martin Fiore che, nel suo centro, si occupa proprio di riabilitazione del pavimento pelvico – Tutto ciò che ha a che fare con il pavimento pelvico interessa un’area delicata e sensibile per ogni donna, legata anche a paure, tabù, relazioni e vita privata. Non è sempre immediato decidere di rivolgersi ad uno specialista, ma è l’unica strada per risolvere il problema e ritrovare la propria serenità”.

Trattandosi di un’area composta prevalentemente da muscoli, il pavimento pelvico può e dev’essere rafforzato.

“Ho conosciuto tante persone che tendevano a ignorare i sintomi o che cercavano soluzioni senza affrontare il cuore del problema. Nel momento in cui hanno deciso di aprirsi, hanno iniziato a risolvere davvero i loro problemi e a stare meglio”

Non esiste tuttavia una ricetta adatta a tutti. “Ogni donna – continua Fiore – dovrà trovare il proprio percorso, secondo i propri ritmi, il proprio tempo, le proprie necessità. Ecco perché ho scelto di usare il metodo del 5P Log Surf: si adatta bene a questo bisogno di personalizzazione. È un programma di allenamento specifico e dedicato a ciascuna che ci ha permesso di ottenere importanti miglioramenti”.

A guidare le pazienti in questo percorso c’è anche Giovanna Giordano, chinesiologa clinica specializzata in rieducazione pelvica. “Il 5P Log Surf è un metodo innovativo e semplice da mettere in pratica per le donne di ogni età. Può includere esercizi di rinforzo, tecniche di respirazione, rilassamento della muscolatura e altre terapie specifiche mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissati” – spiega. Il primo, decisivo, passo è l’acquisizione della consapevolezza del pavimento pelvico e delle sue funzioni. Da qui si parte con un programma di esercizi facili da imparare e che verranno svolti in autonomia. “Il nostro obiettivo – conclude Giordano – è indicare la corretta strada da seguire in modo che ognuno possa, in piena libertà, anche a casa, riacquistare il proprio benessere”.

Non lasciare che queste problematiche influenzino la vita. Il team di esperti di Motion Lab offre il supporto necessario, affinché tutti possano vivere una vita piena e soddisfacente, in armonia con il proprio corpo.

Come contattare il centro

Motion Lab Sport & Health rappresenta un’eccellenza unica in provincia di Trapani per la riabilitazione e il rafforzamento del pavimento pelvico. Per maggiori informazioni o per prenotare una valutazione, contattare Motion Lab al +39 0923 156 2970, +39 375 6541 950, via email all’indirizzo motionlabsporthealth@gmail.com o visitare la sede e in Via Caduti di Superga 4, a Marsala.