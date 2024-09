Domenica di fuoco: i Vigili del Fuoco impegnati in 32 incendi tra Erice, Marsala e Misiliscemi

Giornata di incendi domenica. Dalle ore 8 sino alle ore 19.30 di ieri, il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato 38 interventi di soccorso, di cui 32 per incendi di vegetazione, alberi e macchia mediterranea; tra questi ultimi, tre sono stati gli incendi di vegetazione che hanno avuto caratteristiche rilevanti. Il primo incendio di macchia mediterranea, alberi e sterpaglie, si è verificato stamattina nel Comune di Erice, in contrade Martogna e Fontanarossa, dove sono state impiegate tre squadre operative + il DOS-VVF, con 6 automezzi e 14 uomini. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso, oltre allo spegnimento, anche alla protezione di alcune case di civile abitazione sparse nel territorio minacciate dalle fiamme.

Il secondo incendio più rilevante di vegetazione si è sviluppato nel Comune di Marsala, in contrada Madonna dell’Alto Oliva presso Villa Damiani, ed ha interessato una vasta superficie di alberi e sterpaglie; in detto incendio sono state impiegate 4 squadre con 7 automezzi provenienti dalla sede centrale di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, con 18 uomini. Il terzo incendio nel Comune di Misiliscemi, frazione Marausa, sempre per un vasto incendio di sterpaglie ove sono state impiegate 4 squadre con 9 automezzi provenienti da Marsala e Salemi con 20 uomini. Per l’intera giornata sul territorio della provincia di Trapani ha spirato un moderato vento di scirocco e le previsioni meteo confermano che per l’intera notte continuerà a soffiare un teso vento di scirocco. Non si lamentano danni alle persone. Poiché alle ore 19.30 tutte le squadre operative del Comando sono ancora impegnate nello spegnimento degli incendi e alle ore 20 le due squadre boschive aggiuntive smontano dal servizio, al fine di garantire inalterati i numeri minimi operativi del dispositivo di soccorso provinciale, saranno trattenuti in servizio 6 unità del turno smontante, dalle ore 20 di ieri alle ore 8.00 di oggi.