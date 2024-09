A Crotone in scena il Trapani, le formazioni. Dove vedere il match in tv

Sono in tutto 24 i calciatori convocati da Salvatore Aronica – dopo l’esonero di Mister Torrisi – per la partita Crotone-Trapani, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie C Now 2024-2025, Girone C in programma il 7 settembre alle 20.45. Gara in programma stasera, sabato 7 settembre, alle 20.45 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Di seguito l’elenco completo.

Le probabili formazioni. Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Spina, Vitale, Oviszach; Kolaj. All. Longo. Trapani (4-2-3-1): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Marino; Kanoute, Spini, Bifulco; Lescano. All. Aronica.

Dove vedere il match. Tutta la Serie C è solo su NOW e Sky. Nello specifico, Crotone-Trapani verrà trasmessa su Sky Sport 251. La diretta dell’incontro sarà disponibile, come scritto, anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky). Infine, sul nostro sito, sarà possibile seguire gli eventi della partita attraverso la diretta testuale.