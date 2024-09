Buon pareggio per il Marsala Calcio all’esordio in Coppa Italia

E’ stato un pareggio il battesimo in campo del Marsala 1912. Un 2-2 nel primo turno di Coppa Italia, in trasferta sul neutro di Valderice contro il Città di San Vito Lo Capo di Mister Giovanni Comito, che rende la dimensione di come la società cara al Presidente Giovanni Sardone voglia partire dai giovani per creare una struttura su cui contare negli anni a venire.

“Al netto delle mie recenti dichiarazioni che anticipano il programma societario di rinforzo della squadra con l’innesto, a breve, di giocatori esperti – dichiara nel dopo partita il Presidente Sardone – registro il grande successo di oggi, su un campo difficile contro una squadra molto forte e ben attrezzata, ottenuto anche grazie all’ingresso in campo di giovani, anzi giovanissimi, calciatori che non solo hanno onorato e sudato la maglia azzurra, ma hanno anche contribuito al risultato con la rete del 2007 Davide Di Girolamo. E’ una grande risposta ai tanti che continuano con l’orrore di parole pesanti ad ergersi a leoni da tastiera sui social dimenticando che l’obiettivo è comune e che lo sforzo che stiamo facendo ha prodotto due pareggi ed una vittoria nei tre test match giocati e l’odierno pareggio con una formazione rimaneggiata. Spero continui ancora questo stillicidio di parole, perché ad oggi ha prodotto solo risultati positivi”.

Il Marsala 1912 si reca a Valderice senza gli infortunati Meo, Zingales e Luminario e l’indisponibilità del centrocampista Giuseppe Angileri appiedato per un turno da scontare dalla passata stagione. Va in tribuna anche il Greco Skendros, tesserato ma in attesa del trasfert dalla federazione greca. Mister Brucculeri fa di necessità virtù e schiera una difesa, davanti all’ottimo Furnari, composta da capitan Genesio, Cinquemani, Abbenante e Mamone, una linea mediana con Agolli, Mazzeo, Villani ed Accardo, in attacco Mangiaracina e Corda. Ne esce un match dai due volti con un primo tempo a favore del Città di San Vito Lo Capo che prova a spingere grazie ad ottime manovre corali ed un Marsala che si difende ordinatamente e prova a farsi avanti con Agolli e Mazzeo sulle fasce. I padroni di casa andranno in vantaggio al 16’ con La Vardera che risolverà una mischia in area e raddoppieranno al 36’ con una magia balistica dell’ex Calagna.

Al 44’ una punizione millimetrica di Mangiaracina regalerà la gioia del gol ai circa 70 tifosi lilibetani accorsi a Valderice. Nella ripresa, con la consapevolezza dei propri mezzi, il Marsala spingerà alla ricerca del pareggio ma uno stanco Città di San Vito Lo Capo stringerà i denti respingendo i tentativi lilibetani e provando anche a colpire in ripartenza. Ma la preparazione fisica di quest’anno concede i suoi frutti con la squadra marsalese che recupera ogni palla possibile pressando i padroni di casa nella propria metà campo. Ci vorrà un gol di Davide Di Girolamo al 47’, che risolverà una mischia in area dopo una traversa colta da Agolli su calcio di punizione, a concedere il giusto coronamento del pareggio per i ragazzi di Mister Brucculeri dopo un sostanziale buon match giocato a viso aperto.

“Oggi c’è stata una grande reazione della squadra che sotto di due reti non ha mai perso la convinzione di venire a capo di questa sfida – dichiara Mister Brucculeri. Sono contento, soprattutto per i ragazzini che quando chiamati hanno saputo rispondere da grandi. Questo atteggiamento ha un grande prospettiva per il futuro della società. Al di là di questo, sappiamo benissimo che dobbiamo rimpolpare la rosa di tre/quattro elementi che possano alzare l’asticella del valore tecnico-tattico della squadra”.

Tabellino di gara:

Città di San Vito Lo Capo: Pizzolato, Spadaro, Gomes M., Mustaccia (9’ st Bottari), De Santis, Chieffo, Bulades (32’ st Mondino), Fricano, La Vardera (22’ st Barbera), Calagna (40’ st Gomes N.), Issah. All.: Giovanni Comito.

Marsala 1912: Furnari, Genesio, Mazzeo, Mamone, Abbenante (8’ st. Faraone Ga.), Agolli, Villani (14’ st Bonfratello), Cinquemani, Accardo (40’ st Di Dia), Corda (40’ st Di Girolamo D.), Mangiaracina. All.: Salvatore Brucculeri.

Reti: 16’ pt La Vardera (C), 32’ pt Calagna (C), 44’ pt Mangiaracina (M), 47’ st Di Girolamo D. (M).

Ammoniti: De Santis (C).

Arbitro: Sig. Vincenzo Braschi di Trapani.

Assistenti: Sig. Luigi Ditta di Marsala e Sig. Vincenzo Settipani di Trapani.

Impianto di gioco: Campo di Misericordia – Valderice TP.