Al via il 25 agosto la gara podistica “Volata Napola-Mokarta”

Riflettori accesi sulla 26ª edizione della “Volata Napola-Mokarta”, appuntamento podistico di grande rilevanza nel panorama nazionale in programma nel pomeriggio di domenica 25 agosto. La kermesse, infatti, anche quest’anno è stata scelta da atleti di assoluto valore internazionale che, in vista dei prossimi appuntamenti autunnali, hanno deciso di testare il loro stato di forma sulla distanza dei 10.000 metri sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e di Mokarta (Trapani).

Ai nastri di partenza vi sarà uno schieramento di 20 atleti di diverse nazionalità, pronti a darsi battaglia nel tentativo anche di battere il record della corsa stabilito nell’edizione del 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02”. Tra i favoriti spicca di certo il nome di Pietro Riva, medaglia d’argento ai recenti Campionati europei di mezza maratona e pluricampione italiano sulle distanze di 10.000 e 5.000 metri. L’atleta piemontese, militante per le Fiamme Oro Padova, conosce bene la classica siciliana di fine agosto dove per ben due volte si è piazzato al secondo posto, lo scorso anno (ad appena 9 secondi dal burundese Cèlestine Ndikumana) e nel 2017. Quest’anno, pertanto, darà di certo anima e corpo per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Alla lista dei favoriti vano aggiunti altri due atleti del Burundi: il più volte olimpico di maratona Oliver Irabaruta, che vanta anch’egli un secondo posto nell’edizione 2019 della “Volata”, ed il giovane ma promettente Jean Marie Bukuru. Tra gli italiani che cercheranno di inseguire il gruppo di testa ci saranno Ahmed El Mazoury, Alessandro Giacobazzi, Alessio Terrasi e Zouhir Sahran, ciascuno di essi campioni italiani in specialità diverse, dal cross alla 50 km. Tra gli stranieri, invece, cercheranno di guadagnarsi un posto sul podio i keniani Bonface Fundi Njiru e Dennis Bosire Kiyaka, insieme all’altro burundese Louis Intunzinzi. A fare gli “onori di casa” saranno invece i giovani e promettenti Marco e Luca Coppola, talenti del Real Paceco allenati dal professore Pino Barbata, che vantano già titoli italiani e partecipazioni in maglia azzurra ai campionati europei, oltre al giovane alcamese Alessio Giangrasso che potrà fare esperienza tra i big.

Alla vigilia, pertanto, si ravvisa un grande spettacolo di atletica, cui potranno assistere i tanti appassionati che come ogni anno si riverseranno per le strade delle frazioni di Napola e Mokarta sulle quali si snoda il circuito podistico. Come di consueto la manifestazione accoglierà anche alcune centinaia di amatori provenienti da tutta la Sicilia che si sfideranno sulla distanza di 7.240 metri e le immancabili categorie giovanili su distanze variabili da 150 a 1.840 metri in funzione dell’età. Il via alla gara dei top runners sarà dato alle ore 18,30 mentre alle 17,15 partirà la gara regionale riservata agli amatori di tutte le categorie. In precedenza, con inizio alle ore 16, si terranno le gare riservate alle categorie giovanili.